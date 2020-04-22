Апрель 22nd, 2020

В мозге человека нашли центр привязанности к жирной пище

Исследование показало, что активность cпециализированных нервных клеток в важном отделе главного органа нашей центральной нервной системы повышает аппетит к высококалорийной жирной пище.







Начиная с 1980-х во всем мире, особенно в развитых странах, наблюдается рост числа людей, страдающих от ожирения и связанных с ним проблем — в частности, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. И хотя в последние годы активно развивается и пропагандируется тренд на здоровый образ жизни, веганство и правильное питание, многие из нас остаются склонными вечером съесть чего-нибудь вредного, жирного, но такого любимого и вкусного.



Как выяснили ученые из Института исследования метаболизма Общества Макса Планка в Кельне, эту любовь к высококалорийной и насыщенной жирами пище, а также тягу к перееданию регулирует группа нервных клеток в мозге: если говорить точнее — ноцицептивные нейроны в гипоталамусе (часть лимбической системы — подкорковой зоны, где располагаются центры эмоциональных реакций и репродуктивного поведения).



Как сообщается в работе, опубликованной в журнале Neuron, биологи провели опыт на мышах, чтобы установить, какие нервные клетки контролируют переедание и склонность к калорийной пищи. Для этого генетически модифицированных грызунов, у которых активность нейронов ноцицептина в гипоталамусе можно было отслеживать при помощи светящейся молекулы, посадили на диету с высоким содержанием жиров.



«Всего трехдневного рациона, основанного на высококалорийной жирной пище, было достаточно, чтобы выявить повышенную активность нейронов ноцицептина (нейропептид, состоящий из 17 аминокислот) в определенной области мозга — дугообразном ядре гипоталамуса», — рассказывает ведущий автор исследования Александр Джайс.



Чтобы подтвердить свои результаты, ученые выборочно удалили у некоторых из подопытных мышей эти нейроны: после этого животные перестали проявлять чрезмерную любовь к жирной пище и утратили склонность к перееданию, причем на потреблении здоровой пищи это никак не отразилось. Таким образом, делают вывод авторы работы, именно активация ноцицептивных нейронов способна специфическим образом контролировать любовь к калорийной жирной пище и «обжорство».



«Мы постоянно окружены дешевыми, вкусными и калорийными продуктами, а наш мозг устроен так, что мы предпочитаем именно такую пищу, — объясняет Джайс. — До сих пор неизвестно, почему некоторым людям удается есть только столько, сколько им нужно, а другим — нет. Индивидуальная активность ноцицептивных нейронов может стать важной частью этой головоломки. Их деятельность способствует чрезмерному потреблению [высококалорийной жирной пищи] — и это делает их привлекательной целью для профилактики и лечения ожирения».



По словам авторов исследования, о риске заработать ожирение и связанные с ним заболевания следует особо помнить в связи с пандемией Covid-19, поскольку люди с избыточной массой тела, проблемами с сердцем и диабетики входят в группу риска по коронавирусу. Недавно ученые выяснили, что у пациентов с лишним весом Covid-19 зачастую протекает именно в тяжелой форме, и объяснили, с чем это связано.



А эксперимент, проведенный их коллегами из Австралии, показал, что чрезмерная любовь к фастфуду и сладкому способна уже за неделю привести к нарушению функций гиппокампа, а в долгосрочной перспективе — к ожирению, диабету и деменции.