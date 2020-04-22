Апрель 22nd, 2020

В Крыму запланировали отметить 100-летие исхода русской армии

В Симферополе утвержден план подготовки мероприятий, посвященных 100-летию окончания Гражданской войны в регионе и исходу русской армии.

План утвержден на заседании Совета министров Крыма во вторник, 21 апреля,как раз накануне Дня рождения вождя пролетариата,который и изгнал эту самую русскую армию.



По словам «министра культуры Крыма» , план утвержден в связи с многочисленными обращениями общественных организаций, научных деятелей.



«Мы руководствовались принципом необходимости создания всех условий для всестороннего изучения трагедии братоубийственной войны, чтобы объективно и беспристрастно вспомнить обо всех участниках событий», — рассказала «министр».



Все мероприятия запланированы на ноябрь. Среди них — введение новых туристических маршрутов по памятным местам, проведение тематических уроков в школах, выставок и встреч с историками. Учитывая,что в Крыму состоится так же празднование Дня октябрьской революции,ноябрь обещает быть интересным и разнообразным.



В Ялте пройдет реконструкция исхода Белой армии и казачества под руководством Врангеля, состоялся литургия и молебен.

Было бы логично ,сразу после этого праздника,отметить заход в Крым Красной армии.