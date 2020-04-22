 
 
Апрель 22nd, 2020

В Крыму запланировали отметить 100-летие исхода русской армии

крым1В Симферополе утвержден план подготовки мероприятий, посвященных 100-летию окончания Гражданской войны в регионе и исходу русской армии.
План утвержден на заседании Совета министров Крыма во вторник, 21 апреля,как раз накануне Дня рождения вождя пролетариата,который и изгнал эту самую русскую армию.

По словам «министра культуры Крыма» , план утвержден в связи с многочисленными обращениями общественных организаций, научных деятелей.

«Мы руководствовались принципом необходимости создания всех условий для всестороннего изучения трагедии братоубийственной войны, чтобы объективно и беспристрастно вспомнить обо всех участниках событий», — рассказала «министр».

Все мероприятия запланированы на ноябрь. Среди них — введение новых туристических маршрутов по памятным местам, проведение тематических уроков в школах, выставок и встреч с историками. Учитывая,что в Крыму состоится так же празднование  Дня октябрьской революции,ноябрь обещает быть интересным и разнообразным. 

В Ялте пройдет реконструкция исхода Белой армии и казачества под руководством Врангеля, состоялся литургия и молебен.

Было бы логично ,сразу после этого праздника,отметить заход в Крым Красной армии.

Tags: , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>