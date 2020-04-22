В КНДР косвенно подтвердили, что Ким Чен Ын умер — есть фото преемника

В КНДР косвенно подтвердили, что Ким Чен Ын если не умер, то умрет со дня на день. Но в ЦРУ источники сообщают, что вероятно смерть лидера Северной Кореи уже наступила. Слухи о серьезной болезни лидера КНДР Ким Чен Ына впервые подтвердило официальное новостное агентство Северной Кореи.

По данным DPRK News Service, глава государства, находится «в глубокой медитации» и не реагирует на сигналы из внешнего мира.

Таким образом, Ким Чен Ын может оставаться в состоянии глубокой комы после перенесенной недавно операции. При этом о его заболевании ничего не известно.

Американское агентство CNN отмечается, что из-за серьезных проблем со здоровьем лидер КНДР пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в случае болезни Ким Чен Ына новым главой государства может быть назначена его младшая сестра Ким Е Чжон.