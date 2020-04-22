Апрель 22nd, 2020

В Греции найдена гробница с золотыми стенами





В греческом городе Пилос были обнаружены две элитные гробницы бронзового века, в которых нашли множество золота и украшений.

Исследователи говорят, что это очень важное открытие для понимания древнегреческой культуры.

По словам археологов Джека Дэвиса и Шэрон Стокер из Университета Цинциннати, недавно найдены гробницы — сооружения в форме улья, также называемые Толосе, которые были спрятаны под землей, — роскошные, даже несмотря на прошлые грабежи. Команда нашла тысячи фрагментов сусального золота, которым были покрыты стены, а также бусы и украшения.



Гробницы названы Tholos VI и Tholos VII, имеющие размеры 12 метров и 8,5 метров соответственно — было нелегко найти. Оба купола давно рухнули, а обломки покрыты растительностью.



Раскопки могил и документирования предметов в них были довольно тяжелой работой: процесс занял более 18 месяцев, с середины 2018 года. Но если бы не разрушены купола, гробницы, возможно, не сохранили бы свои секреты. Раскопки гробниц продолжаться еще не менее двух лет.



Даже от оставшихся после грабежей сокровищ, которые датируются микенским периодом между 1600 и 1100 годами до н.э., захватывает дух. Среди находок — камни, которые должны были быть импортированы — красный сердолик, балтийский янтарь и египетский аметист. Это говорит о том, что древний город-порт Пилос были большие торговые связи с Египтом, Ближним Востоком и даже Прибалтикой, что ранее не было известно.



Кроме того, было найдено много золотых украшений. В частности, на золотом кольце, найденном во время раскопок, изображены два быка, окруженные пучками злаков, идентифицированных палеоботаники как ячмень. Это самое раннее известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции.



«Насколько нам известно, это единственное изображение зерна в искусстве Крита или минойской цивилизации», — подчеркнул участник раскопок Джек Дэвис.



Также была найдена сердоликовая печать с фигурами двух мифических существ, похожих на львов с вазами или ритуальными курильница в лапах и 16-конечной звездой над ними. Другая примечательная находка — золотой кулон с изображением египетской богини Хатхор. Это богиня неба, любви, женственности и красоты, которую греки отождествляли с Афродитой.



Остается загадкой, кому именно принадлежали роскошные гробницы, однако очевидно, что эти люди имели очень высокий статус. На это указывает не только огромное количество золота, но и «импортные» артефакты. Кроме того, гробницы расположены в живописном месте с видом на Средиземное море.