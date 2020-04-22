Апрель 22nd, 2020

Ученые подтвердили,что озоновый слой начал самовосстанавливаться

Ученые представили новую научную работу, в которой говорится о том, что уже к 2060 году озоновый слой полностью восстановится и прекратит разрушаться. Специалисты подчеркнули, что если Земля лишится озонового слоя, в этом случае на поверхность планеты будет воздействовать ультрафиолетовая солнечная радиация.



Напомним, что ранее над Антарктидой образовалась огромная озоновая дыра, однако ученые успокоили, через несколько лет такие явления прекратятся. Нужно отметить, что озоновые дыры крайне неблагоприятно влияют не только на здоровье человека, но и становятся причиной гибели многих морских животных и фитопланктона. Что касается здоровья людей, то озоновые дыры нередко провоцируют развитие меланомы. По оценкам ученых, за последние два десятилетия озоновый слой восстанавливался на 1-3% за каждые 10 лет. Если темпы не изменятся, то уже через 10 лет озоновый слой полностью восстановится над Северным полушарием, а через 40 лет на всей планете.



Согласно последним выводам исследователей, в текущем году площадь озоновой дыры над Южным полюсом сократилось до 24 миллионов квадратных километров, рекордная площадь этой дыры была зафиксирована 14 лет назад — почти 30 миллионов квадратных километров.