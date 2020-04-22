У России нет денег, чтобы раздать людям

Раздавать деньги населению в РФ нет возможности и необходимых инструментов, как, к примеру, у США, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в видео-интервью на Сбербанк TV.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать 3 триллиона долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств. Поэтому ограничение ресурса само по себе уже диктует несколько иные меры», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

По мнению руководителя Сбербанка, Россия вполне может до 10% ВВП потратить на преодоление кризиса и на помощь населению.

«Не то, что называется вертолетные деньги и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.