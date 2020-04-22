Цены на нефть взлетели на фоне решения Трампа топить иранские корабли

Пока Россия и Саудовская Аравия готовятся повернуть вентили для рекордного в истории сокращения нефтедобычи, власти США, похоже, подключают к спасению тонущего нефтяного рынка пушки военно-морского флота.Цены на нефть прервали падение и перешли к резкому росту на торгах в среду на фоне решения президента Дональда Трампа наносить удары по иранским военным кораблям в случае их опасного приближения к американскому флоту.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent, утром падавшая до 15,99 доллара за баррель, минимума с 1999 года, к 15.59 мск подскочила до 20,62 доллара, то есть на 28% меньше чем за 7 часов.

Аналогичные контракты на WTI, которые в понедельник шокировали мировой рынок котировками ниже нуля, торгуются по 13,32 доллара за бочку, прибавляя 15,3% относительно вторника и 30% по сравнению у утренними значениями.

В среду Трамп сообщил, что дал команду военному-морскому флоту открывать огонь на поражение по кораблям Корпуса стражей исламской революции, если те «терроризируют» американских военных, патрулирующих в том числе нефтяные артерии в Персидском заливе и Оманском проливе.

Как отмечает Reuters, на прошлой неделе американский флот зафиксировал 11 случаев опасного сближения с иранскими военными судами. О своем решении Трамп спустя несколько часов после того, как КСИР сообщил о запуске в космос первого иранского военного спутника.

В то время как фьючерсные цены на нефть идут вверх, физические поставки по-прежнему стоят заметно дешевле на спот-рынке. Во вторник цена российского сорта Urals в Европе, по данным Thomson Reuters, опускалась до 8,5 доллара — уровня 1998 года, когда Россия объявила дефолт.

Напряженность на Ближнем Востоке с угрозой полноценных военных действий в водах Персидского залива, через который проходит около трети мировых нефтяных поставок, способна оказать психологическую поддержку рынку, но «первую скрипку» по-прежнему продолжат играть опасения за мировой спрос, отмечает аналитики Mizuho Хаяки Нарита.