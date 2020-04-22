Цена российской нефти Urals обвалилась до минимума за 21 год

Стоимость нефти российской экспортной марки Urals в Северо-Западной и Южной Европе рухнула сегодня сразу более чем на $5 — до $11,59 и $12,09 за баррель соответственно, достигнув в Средиземноморье минимальных значений с марта 1999 года.

Как следует из данных ценового агентства Argus, стоимость сорта в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92 за баррель до $11,59 за баррель. «Более низкой цена была 1 апреля, когда составила 10,54 доллара за баррель (cif Роттердам) — это стало минимальным значением с марта 1999 года», — цитирует ПРАЙМ сообщение агентства.

Напомним, что ситуация на мировом рынке нефти усугубилась. Сегодня утром цена июньского фьючерсы на нефть эталонной марки Brent в ходе сегодняшних торгов обвалилась ниже $16. На минимуме в 7:30 мск она снижалась до $15,99. Последний раз баррель Brent торговался дешевле $16 в 1999 году. Коллапс рынка, начавшийся в понедельник с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился во вторник на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот.

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «снижение цен произошло, несмотря на достижение соглашения ОПЕК++ по ограничению добычи на 9,7 млн баррелей в день, однако в действие оно вступает только с 1 мая». «Участники рынка сомневаются в его эффективности, поскольку указанного снижения вряд ли будет достаточно для того, чтобы убрать с рынка образовавшийся избыток и компенсировать падение спроса, которое оценивается в 30 млн баррелей в день», — говорится в обзоре эксперта.