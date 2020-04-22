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Цена нефти Brent рекордно упала с конца XX века

Фото: Sue Ogrocki / AP

Цена на нефть Brent опустилась до минимума с конца XX века. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов снизилась на 17,33 процента — до 15,98 доллара за баррель. Последний раз баррель Brent торговался дешевле 16 долларов в 1999 году.

Отмечается, что ситуация начала меняться около 06:00 по московскому времени, тогда баррель Brent достигал 19 долларов, однако затем началось резкое падение.

Стоимость американской нефти WTI также просела. По состоянию на 7:28  баррель WTI стоил 10,34 доллара.

Накануне цены на майский фьючерс на WTI становились отрицательными. Впервые в истории стоимость контракта опустилась до минус 40 долларов за баррель.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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