Апрель 22nd, 2020

Том Хенкс рассказал о тяжелых симптомах коронавируса у его жены

Том Хенкс ,в одном из своих интервью,подробно рассказал,что они пережили с женой во время болезни. Том подчеркнул,что у Риты симптомы коронавируса были особенно тяжелыми.

По словам актера, его супруга пережила очень невеселые времена. У него были слабые симптомы коронавируса, однако у Риты долгое время держалась очень высокая температура, в течение 3 недель она не получала никакого удовольствия от приема пищи, поскольку полностью потеряла чувство обоняния и вкуса.

Если говорить о его симптомах, то у Хэнкса была хроническая усталость, также наблюдались сильные боли в теле. В изолированной больничной палате актер и его жена находились ровно две недели. Также врачи давали им препарат гидроксихлорохин, у которого оказались побочные эффекты. В частности, после приема этого лекарства супруге Хэнкса стало так плохо, что она не могла ходить, и до туалета приходилось ползти.



Актер пытался делать каждый день зарядку, но его сил хватало лишь на несколько минут. «Со мной произошла странная вещь. Я просто пытался выполнять базовые упражнения, но не смог сделать даже половину», — признается Хэнкс.