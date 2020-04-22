Апрель 22nd, 2020 Спустя 75 лет после Холокоста: евреи Франции вновь живут в страхе

Пока внимание всего мира приковано к Covid-19, в Европе растет волна другой, более старой чумы, — антисемитизма. Когда коронавирус навис угрозой над жителями Франции, журналисты телекомпании CBN пообщались с парижанами о будущем еврейской общины. Моше Себбаг — главный раввин Большой синагоги Парижа. В этой общине полторы тысячи прихожан. Синагогу открыли в 1874 году. Сегодня она находится под усиленной охраной. «В каждом еврейском учреждении у нас установлена многочисленная охрана, использующая передовые технологии, — сказал Себбаг. — Кроме того, поддерживается координация с французской полицией, спецназом». Во Франции проживает одна из крупнейших еврейских общин в мире, насчитывающая более 450 тысяч человек. Но многие из них живут в страхе из-за роста проявлений антисемитизма. «Мы ничего не можем с этим поделать. Да, мы живем здесь, но не можем свободно передвигаться. Ведь знаем, что есть люди, которые могут причинить нам зло», — сказал Себбаг. Он добавил, что потребность в охране еврейских объектов росла на протяжении десятилетий. «В некоторых районах евреи чувствуют себя в безопасности. Но есть пригороды, где в последние годы появилось много мигрантов — они настроены по отношению к нам враждебно, — отметил рав Себбаг. — К сожалению, Европа сама способствует этому. Распространены предрассудки, что евреи, иудаизм — порождение Сатаны. Или, может, это из-за особенностей системе образования, которая настраивают учащихся против Израиля». Муниципальные власти Парижа помогли построить еврейский общинный центр. Район получил название «Жерузалем Пляс». К сожалению, это помогло мало и не содействовало снижению уровня антисемитизма. CBN News пообщалась с представителями диаспоры в парке, но многие отказывались говорить на камеру, боясь последствий. Кто-то не называл свои фамилии, только имя. 46-летний Дани, отец троих детей, так описывает свое положение: «Думаю, только евреи чувствуют, что существует проблема. Французы этого не замечают. Им нет дела до местных евреев». «Если у вас на голове кипа, порой вам приходится сталкиваться с проблемами. Мы можем так жить, но нужно что-то менять. Например, мы отдаем детей в частные школы. Мы чувствуем антисемитские настроения, так что так безопаснее», — добавил Дани. «В 1962 году, когда Франция потерпела независимость в войне с Алжиром и признала его независимость, нам пришлось покинуть Африку, — сказал Авраам Эльбаз, — жить под властью мусульман было невозможно. Так мы оказались здесь. Это был самый простой путь, ведь мы были гражданами Франции. Моим родителям тоже было проще приехать сюда, хотя кто-то из родственников уехал в Израиль. Оглядываясь назад, понимаю, что 60 лет назад мы совершили ошибку. Спустя семьдесят лет после Второй мировой войны мы снова должны прятаться». Корин Лафитт — автор христианских песен. Она любит евреев и Израиль. Она сказала, что евреев обвиняют всегда, когда в обществе возникают экономические проблемы. «Как только с финансами проблема — сразу их вина. Их обвиняют в этом. Это как вирус, и сейчас он мутирует. Сначала антисемитские лозунги выдвигают правые, потом — левые. Им не нравится сионизм. Не нравится Израиль», — поделилась Лафитт. Многих интересует, почему евреи не едут в Израиль. Себбаг размышляет: «Есть две возможности — уехать или поддерживать Израиль там, где вы живете. Уничтожить мечту невозможно. От библейского Исхода до наших дней — мы мечтаем об Израиле. Мы сохраняем преданность нашей древней земле». Себбаг отметил, что переезд не так просто организовать. Евреи, по его словам, сталкиваются с трудностями абсорбции. Во время беседы с другими героями статьи в парке эти слова подтвердились. «Для меня это трудно. Я неплохо говорю на иврите. Но здесь у меня хорошая работа», — отметил Дани. Еще один собеседник, Эрик, охарактеризовал себя как ортодоксального еврея из Марселя. «Я считаю, что это сродни мессианству. Раз я оказался здесь, значит, я должен оставаться в галуте». Лафитт считает, что христианам следует пойти навстречу евреям. «Сперва — молитва. Потом они могут пойти и поговорить с евреями и продемонстрировать свою любовь». Что же ждет местных евреев в будущем? «Их будет становиться все меньше и меньше. В маленьких городах евреи исчезнут. В больших — останутся», — сказал Себбаг. «Большинство молодых людей переезжают в Эрец-Исраэль; их примеру следуют и представители старшего поколения. А те, кто между ними, должен зарабатывать на жизнь». Наталия Кравченко Израильтяне требуют от Coca-Cola 450 миллионов шекелей

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