Апрель 22nd, 2020

Смогут ли выпускники этого года поступать в ВУЗы

В последнее время,все чаще в прессе поднимается вопрос отмены карантина так как замороженная экономика страны уже вызывает серьезные опасения. Но правительство обьявило,что намерено продолжить его до 12 мая. А возможно и до конца весны.

Заявления о смягчении условий карантина выглядят очень странно, когда говорят о библиотеках и музеях, ведь на общую картину в экономике работающие библиотеки не повлияют. Нужно думать об экономике в целом и серьезно, поэтому, по мнению политологов, правительство должно разработать конкретный план действий после точки отсчета по смягчению условий карантина.



Так же политологи отмечают, что достаточно чувствительным есть вопрос выпускников школ, как они закончат обучение и смогут ли вступать в ВУЗы. Пока что принято решение перенести ВНО на более поздние сроки. Хотя уже сейчас поднимают головы те, кто не заинтересован в честном поступлении и реальных баллах школьного аттестата.

Ходоки в МОН просят отменить независимое тестирование для контрактников, сделать уступку выпускникам колледжей. И тихонько предлагается вообще обойтись без ВНО в нынешнем году. Карантин и удаленное обучение показали практически все проблемы в сфере образования. У нас появился шанс, что теперь власти начнут реально их решать, проводить реформы, о которых пока что только разговаривают.

Главный вопрос: способна ли на это действующая власть?