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Сериал «Друзья» приглашает фанатов принять участие кв конкурсе

друзья1Актеры из популярного сериала «Друзья» предложили своим фанатам поучаствовать в конкурсе. Победители смогут принять участие в сьемках вместе с своими кумирами.

Конкурс проходит в рамках акции All In Challenge, которая призвана помочь нуждающимся детям и пожилым людям во время пандемии.

Объявление о конкурсе опубликовали на своих страницах в Instagram Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Актеры пообещали победителям также совместный кофейный перерыв в Central Perk и VIP-билет на экскурсию по студии в Warner Bros.

Участники конкурса должны пожертвовать любую сумму на сайте All In Challenge. Съемки сецвыпуска «Друзей» пройдут после окончания пандемии в 2020 году. Эпизод будет выпущен на стрим-сервисе HBO Max.

Ранее жертвовать деньги на акцию All In Challenge призвали Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Райан Рейнольдс и Хью Джекман

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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