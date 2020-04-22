Апрель 22nd, 2020

Саакашвили принял предложение Зеленского и будет назначен на должность вице-премьера

Саакашвили заявил, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины .

Он добавил, что принял его, и пообещал вскоре представить в ВР свою антикризисную программу.

«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами», — написал Саакашвили, пообещав быть надежным членом команды и пригодиться украинскому народу.

Сейчас проводится сигнальное голосование по депутатским группам внутри партии «Слуга народа» за назначение Саакашвили вице-премьером. Официального представления о его назначении в Раду пока не поступало. Уточняется, что оно может состояться уже в ближайшую пятницу, 24 апреля.