Саакашвили принял предложение Зеленского и будет назначен на должность вице-премьера

Саакашвили заявил, что приглашение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему лично от президента Украины .
Он добавил, что принял его, и пообещал вскоре представить в ВР свою антикризисную программу.
«Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами», — написал Саакашвили, пообещав быть надежным членом команды и пригодиться украинскому народу.
Сейчас проводится сигнальное голосование по депутатским группам внутри партии «Слуга народа» за назначение Саакашвили вице-премьером. Официального представления о его назначении в Раду пока не поступало. Уточняется, что оно может состояться уже в ближайшую пятницу, 24 апреля.
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