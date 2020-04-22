Апрель 22nd, 2020

Российскую Urals начали сливать в море. Покупателям она не нужна



Саудовская Аравия продолжает наступать на нефтяной рынок Европы, где десятилетиями хозяйничали российские поставщики.

Несмотря на сделку ОПЕК+ и декларативное примирение в «нефтяной войне» с Кремлем, Эр-Рияд отказался отменять двузначные скидки на свои сорта для европейских клиентов и почти вдвое увеличил их для покупателей в Азии.



Саудовская нефть, включая сорт Arab Light, наиболее близкий к российскому Urals по качеству, начиная с апреля льется рекой в Италию, Турцию, Грецию, Францию и Польшу — традиционные рынки для российского сырья.

Польские НПЗ, работающие преимущественно на российской нефти еще со времен постройки нефтепровода «Дружба» в 1960х, в апреле не купят ни одной партии Urals через морской порт Гданьск.

Российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она примет рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали Reuters нефтетрейдеры.

«Спрос падает, и конкуренция между поставщиками обостряется. Саудовская Аравия изо всех сил старается «обработать» покупателя. Вероятно, России тоже нужно подумать о каких-то специальных предложениях», — говорит представитель европейской компании, перерабатывающей нефть.







На этом фоне похоже у кого то сильно сдали нервы. В Балтийском море близ берегов Польши обнаружили огромное масляное пятно. Предполагается, что речь может идти о разливе нефти. Об этом сообщает радиостанция Zet со ссылкой на спутниковые снимки Европейского агентства морской безопасности.

Маслянистое пятно длиной 34 километра и шириной 1,3 километра обнаружили в 36 километрах от города Ястарня. Поисково-спасательная служба города Гдыня, расположенного поблизости, уже направила на место происшествия спасательный корабль Kapitan Point.