Апрель 22nd, 2020

Россия экстренно ввела в Чечню федеральные войска

Власти России отдали приказ разместить федеральные войска в Чечне. В районах,приближенных к Осетии, сейчас пребывают войска и техника.

Войска введены в Надтеречный район Чечни . Более детально об этом информируют журналисты , ссылаясь на слова местного населения. Войска Российской Федерации были замечены на территории Чечни в дневное время.



Пользователи публиковали в Интернете сразу несколько видео, на которых можно было заметить блокпосты и военные автомобили армии России.

Также журналисты сообщили, что Москва ввела федеральные войска в Надтеречный район, который находится на границе с Северной Осетией.

Люди, проживающие в этих районах, сообщили, что вдоль федеральной трассы располагаются машины «Урал» с военными, а также в окрестностях сразу нескольких населенных пунктов можно увидеть палаточные городки.

Согласно данным журналистов, в этих местах были установлены блокпосты.