Апрель 22nd, 2020

Программист превратил новогоднюю елку в игровую консоль





Видимо, голландскому программисту Джорди Моосу надоело стандартное рождественское украшение дома. Вместо того, чтобы как все остальные люди повесить гирлянду на елку и забыть о них, Моос запрограммировал ее так, чтобы он мог играть в «Змейку» прямо на своей елке в гостиной.

Программист пообещал в конечном итоге выпустить полное руководство о том, как ему удалось создать игру и опубликовать копию кода.



«Играю в “Змейку” на своей елке. Яблоки, которые надо собрать, представляют собой светящиеся елочные шары. Круто?», — спрашивает он своих подписчиков.



На данный момент известно, что игра управляется одноплатным компьютером Raspberry Pi, использует плату адаптера OctoWS2811, светодиодную ленту ws2811, а пиксели выстраиваются с помощью камеры.



Моос играет в игру через контроллер PS4 Dualshock, а сама змея формируется на импровизированном экране с помощью светодиодов. Кусочки пищи, которые змея съедает и которые увеличивают ее размер, представлены светящимися безделушками.



Комментируя свою игру в Twitter, Моос сказал, что не каждая игра также хорошо подходит для такого формата: «Некоторые игры в настоящее время немного проблематичны, как, например, Pong. При таком количестве светодиодов направление мяча слишком непредсказуемо».



Хотя маловероятно, что Моос выпустит сложные игры, которые можно играть на новогодней елке, он сообщил, что попробует другие варианты в новом 2020 году. «У меня вдвое больше светодиодов, поэтому, вероятно, после Рождества я добавлю их все и посмотрю, что из этого выйдет».



Также Моос шутливо замечает, что елка с движущейся змейкой отпугивает его кота, который в противном случае непременно полез бы исследовать ее.