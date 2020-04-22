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Посол Британии в Украине выразила свою обеспокоенность ситуацией на Донбассе

посол британииПосол Британии в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала очередную новость об обстрелах на Донбассе.

Пост соответствующего содержания опубликован на странице посольства Великобритании в социальной сети Facebook. В том числе, дипломат утверждает, что она сожалеет в связи с гибелью украинского солдата. Также Симмонс призвала РФ «воспользоваться своим влиянием на оккупантов», чтобы режим тишины все-таки соблюдался. 

«Меня огорчает то, что в эти продолжительные Пасхальные выходные люди в восточной Украине не ощущали покоя. И вместо такого желаемого режима тишины имели место нарушения, в частности, с использованием пророссийскими боевиками тяжелых видов вооружения. Увы, одного украинского военного убили, еще семь получили ранения», — написала посол. Более того, Симмонс отметила, что официальный Лондон целиком поддерживает работу Специальной миссии ОБСЕ в этом регионе.

«Меня глубоко беспокоит то, марионетки РФ ограничивают свободу передвижения членов миссии ОБСЕ за линию разграничения, мотивируя это пандемией коронавируса», -отметила он

Tags: , , , | Category: Новости, Политика ﻿
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