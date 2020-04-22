Апрель 22nd, 2020

Полетов нет — огромное количество самолетов стоит на аэродромах по всему миру

Один из самых сильных ударов коронавирусная пандемия нанесла по авиационной отрасли. По данным одной из систем онлайн-бронирование билетов, внутри России выполняется сейчас лишь около 10% запланированных рейсов, а международные рейсы остановлены почти полностью.

Авиакомпаниям приходится отправлять часть экипажей в вынужденный отпуск, а самолеты ставить на прикол. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что почти 11 тыс. самолетов или около 40% всего мирового флота оказалось на земле.

Снимок со спутника. Самолеты на приколе в Панаме:



Самолеты авиакомпании Southwest Airlines в Калифорнии:



Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) так рисует падение авиаперевозок:



Самолеты разных авиакомпаний на длительном хранении в разных местах:



Сколько стоит парковка самолетов? Агентство Bloomberg со ссылкой на Марка Мартина, основателя Martin Consulting LLC, базирующейся в Дубае, сообщает, что в той же Индии одна только стоянка может обходиться в 1000 долларов в день для большого самолета.

Самолеты Air France:

Припаркованные самолеты в международном аэропорту Гонконга:



Спутниковый снимок самолетов в международном аэропорту Гонконга:



В некоторых аэропортах уже даже нет свободных мест для парковки, поэтому самолеты стоят на взлетно-посадочных полосах. Самолеты авиакомпании Delta на приколе:



Цюрих:



Калифорния:

