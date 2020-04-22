 
 
Апрель 22nd, 2020

ООН просит блогеров с большими аудиториями присоединиться к информированию населения о важных моментах в борьбе с коронавирусом

оонООН обратилась к блогерам с предложением принять активное участие в борьбе с кронавирусом.

Представители ООН в первую очередь обратились к работникам креативных индустрий — дизайнерам, музыкантам и инфлюенсерам, которые смогут транслировать важную информацию на разных языках и доносить ее до жителей всех стран.

«У вас есть сила, чтобы изменить мир. Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции», — говорится в обращении организации.

ООН призывает всех блогеров с большой аудиторией регулярно информировать подписчиков о главных мерах против распространения вируса, его симптомах, правилах гигиены и благотворительных проектах, в которых можно принять участие.



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