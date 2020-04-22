Апрель 22nd, 2020

На фото обнаружили десятого погибшего на перевале Дятлова

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала 2 февраля 1959 года. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и тела пяти туристов, еще четверых участников группы нашли в нескольких сотнях метров от склона только через два месяца при таянии снегов. Что стало причиной трагедии, до сих пор неизвестно.

Частный исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на архивных фотографиях с места гибели группы Дятлова свидетельства о десятом погибшем.

С момента трагедии в 1959 году, было известно только о девяти погибших, однако, по словам исследователя, на некоторых фотографиях с перевала Дятлова можно разглядеть тело десятого.

«Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды», –– рассказал Дегтерев.

Он подчеркнул, что больше упоминаний об этом трупе нигде нет.

«На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован», -подмечает Дегтярев.

Дегтерев полагает, что тело могло принадлежать либо десятому участнику экспедиции Дятлова, либо одному из напавших на группу.

«Возможно, это один из нападавших. Это в том случае если они нападали группой. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда», — рассказал Дегтерев.

Также он обратил внимание на «интересную телефонограмму», в которой глава поисковой группы доложил об обнаружении теплого свитера производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна.

«Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или ее оставил нападавший?» — предполагает исследователь.