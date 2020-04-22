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Лоуренс снимет приквел «Голодных игр»

голодные игры Знаменитый режиссер Фрэнсис Лоуренс, известный по трилогии «Голодные игры», снимет приквел к франшизе. Сценарий напишет автор литературной основы Сьюзен Коллинз и сценарист Майкл Арндт, известный как автор роудмуви «Маленькая мисс Счастье».

В основу сюжета приквела «Голодных игр» ляжет книга Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях». Роман будет издан 19 мая.

В книге пойдет расскз о молодом Кориолане Сноу, который становится ментором на десятых Голодных играх.

Пока не известно, кто из актеров оригинальной франшизы снимется в приквеле.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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