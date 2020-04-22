Апрель 22nd, 2020

Леонардо ДиКаприо и его девушка завели любимца

По Бульвару Сансет в Западном Голливуде, Лос-Анджелес, прогуливалось двое и один малыш. Но папарацци быстро распознали в них Леонардо ДиКаприо, его девушку Камилу Морроне и просто очаровательного малыша – щенка породы сибирские хаски.

Во время прогулки пара была в защитных масках. Однако для ДиКаприо подобный аксессуар практически привычное дело. Из-за того, что актера часто узнают на улицах и практически не дают ему прохода, он вынужден маскироваться. Поэтому его часто можно заметить с банданой на лице. И если обычный прохожий вряд ли обратит внимание на него, то папарацци точно знают, под какой банданой скрывается именно ДіКапріо.