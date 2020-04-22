Китайская вакцина вылечила больных коронавирусом обезьян

Сейчас медики по всему миру разрабатывают вакцины от нового типа коронавируса, которым по состоянию на 20 апреля заразились более 2,42 млн человек в 185 странах. Некоторые вакцины уже проходят испытания на добровольцах — в частности речь идет о продуктах американской компании Moderna и китайской CanSino Biologics. Отметим, что на сегодняшний день разрабатывается около 100 вакцин, причем каждая из них работает по-своему.
В статье говорится о разработанной китайскими учеными вакцине PiCoVacc, разработанной фармацевтической компанией Sinovac и Китайской академией наук. Подробности о ней не раскрываются — известно лишь, что она создана на основе инактивированных вирусных частиц. Впрочем, радует даже тот факт, что вакцина уже создана, и осталась лишь формальность, чтобы запустить ее в производство и лечить больных, а также создать иммунитет. Для ее производства использовались образцы жидкостей, собранных из легких пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 из Китая, Италии, Испании и Великобритании.
По словам ученых, в ходе испытаний на мышах, крысах и обезьянах не возникло осложнений — животные хорошо перенесли вакцинацию, а антитела к вирусу SARS-CoV-2 в их организме выработались за одну-две недели. Будем надеяться, что эту вакцину сертифицируют, и начнут распространять по всему миру.
Сейчас медики по всему миру разрабатывают вакцины от нового типа коронавируса, которым по состоянию на 20 апреля заразились более 2,42 млн человек в 185 странах. Некоторые вакцины уже проходят испытания на добровольцах — в частности речь идет о продуктах американской компании Moderna и китайской CanSino Biologics. Отметим, что на сегодняшний день разрабатывается около 100 вакцин, причем каждая из них работает по-своему.
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