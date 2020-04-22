Апрель 22nd, 2020

Китайская вакцина вылечила больных коронавирусом обезьян

Сейчас медики по всему миру разрабатывают вакцины от нового типа коронавируса, которым по состоянию на 20 апреля заразились более 2,42 млн человек в 185 странах. Некоторые вакцины уже проходят испытания на добровольцах — в частности речь идет о продуктах американской компании Moderna и китайской CanSino Biologics. Отметим, что на сегодняшний день разрабатывается около 100 вакцин, причем каждая из них работает по-своему.





В статье говорится о разработанной китайскими учеными вакцине PiCoVacc, разработанной фармацевтической компанией Sinovac и Китайской академией наук. Подробности о ней не раскрываются — известно лишь, что она создана на основе инактивированных вирусных частиц. Впрочем, радует даже тот факт, что вакцина уже создана, и осталась лишь формальность, чтобы запустить ее в производство и лечить больных, а также создать иммунитет. Для ее производства использовались образцы жидкостей, собранных из легких пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 из Китая, Италии, Испании и Великобритании.



По словам ученых, в ходе испытаний на мышах, крысах и обезьянах не возникло осложнений — животные хорошо перенесли вакцинацию, а антитела к вирусу SARS-CoV-2 в их организме выработались за одну-две недели. Будем надеяться, что эту вакцину сертифицируют, и начнут распространять по всему миру.