 
 
Апрель 22nd, 2020

Ким Кардашьян устала от детей на карантине

дочка кимВ одном из прямых эфиров известная звездная мамочка Ким Кардашьян внезапно призналась,что не хочет больше детей. Это она поняла на карантине,когда пришлось уделять детям все свое время.

«Теперь, оставшись дома с четырьмя детьми, я вдруг поняла, что не хочу еще одного малыша. Это очень трудно, очень. Все это семейное воссоединение мне очень нравится, мы гуляем вместе, смотрим различные фильмы. Я даже показала детям кинокартины 1980-х, которые они обычно не смотрят», — сказала она.

Однако, звезда отметила, что ей приходится заниматься готовкой и стиркой.

«Быть их преподавателем… К счастью, у детей весенние каникулы. Теперь я по-другому посмотрела на педагогов, занимающихся с детьми на дому. Их труд действительно достоин уважения! Все это очень трудно совмещать. Надо оставить свои дела и полностью сосредоточить внимание на детях», — добавила Кардашьян.

А пока у Ким есть время,она решила упорядочить фото и видео детей.  И порадовала поклонников несколькими забавными кадрами со своими малышами.



Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>