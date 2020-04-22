Апрель 22nd, 2020

Ким Кардашьян устала от детей на карантине

В одном из прямых эфиров известная звездная мамочка Ким Кардашьян внезапно призналась,что не хочет больше детей. Это она поняла на карантине,когда пришлось уделять детям все свое время.

«Теперь, оставшись дома с четырьмя детьми, я вдруг поняла, что не хочу еще одного малыша. Это очень трудно, очень. Все это семейное воссоединение мне очень нравится, мы гуляем вместе, смотрим различные фильмы. Я даже показала детям кинокартины 1980-х, которые они обычно не смотрят», — сказала она.

Однако, звезда отметила, что ей приходится заниматься готовкой и стиркой.

«Быть их преподавателем… К счастью, у детей весенние каникулы. Теперь я по-другому посмотрела на педагогов, занимающихся с детьми на дому. Их труд действительно достоин уважения! Все это очень трудно совмещать. Надо оставить свои дела и полностью сосредоточить внимание на детях», — добавила Кардашьян.

А пока у Ким есть время,она решила упорядочить фото и видео детей. И порадовала поклонников несколькими забавными кадрами со своими малышами.





