Кайя Гербер показала похудевшую фигуру в маленьком бикини

18-и летняя Кайя Гербер устроила себе фотосессию прямо на веранде.
Дочь Синди Кроуфорд решила начать свое утро с солнечных ванн. Звезда показала, как загорает на веранде дома вместе с четвероногим любимцем.
Кайя сфотографировала себя в бра модного неонового оттенка. Гербер сильно изменилась – королева подиумов заметно похудела, а также решилась на бьюти-эксперимент. Каштановому цвету волос девушка предпочла медовый блонд.
Перед фолловерами Кайя предстала в максимально естественном образе, отказавшись от макияжа. На груди у супермодели пригрелся щенок. Гербер взяла его из приюта, желая помочь организации в пандемию коронавируса.
Кайя, мирно отдыхающая у себя дома, ухитрилась оказаться в любовном треугольнике. Инстадиву заподозрили в романтической связи со звездой сериала «Ривердейл» Коулом Спроусом. В последнее время Гербер публиковала фотографии, сделанные в апартаментах друга, а папарацци заметили звезд на встрече. Пользователи Сети решили, что Спроус изменяет Лили Рейнхарт с Кайей.
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