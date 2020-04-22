Кайя Гербер показала похудевшую фигуру в маленьком бикини

18-и летняя Кайя Гербер устроила себе фотосессию прямо на веранде.

Дочь Синди Кроуфорд решила начать свое утро с солнечных ванн. Звезда показала, как загорает на веранде дома вместе с четвероногим любимцем.

Кайя сфотографировала себя в бра модного неонового оттенка. Гербер сильно изменилась – королева подиумов заметно похудела, а также решилась на бьюти-эксперимент. Каштановому цвету волос девушка предпочла медовый блонд.

Перед фолловерами Кайя предстала в максимально естественном образе, отказавшись от макияжа. На груди у супермодели пригрелся щенок. Гербер взяла его из приюта, желая помочь организации в пандемию коронавируса.