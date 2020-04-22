Апрель 22nd, 2020

Как создавать популярный контент в Тик Токе

Тик Ток, являясь одной из самых популярных площадок в Интернете, привлекает к себе огромное внимание со стороны новых пользователей. Ежедневно в социальной сети регистрируются десятки и сотни тысяч людей в надежде, что они смогут создавать популярный контент и собирать тысячи лайков под своими публикациями. Многие из новичков задаются вопросом: а существует ли какой-то универсальный рецепт популярности? Что должен делать простой пользователь, чтобы собрать положительный отклик аудитории? Какие способы продвижения в Тик Токе эффективнее?

Содержание

Про Тик Ток

Какой контент сегодня популярнее?

Развлекательные видео

Обратите внимание на качество роликов

Что нужно для популярного контента?

Заключение

Про Тик Ток

Тик Ток является одной из самых популярных в мире площадкой для создания коротких видеороликов. На сегодняшний день у данной социальной сети практически не осталось настоящих конкурентов. Ютуб и Инстаграм занимаются несколько другую нишу, а популярнее ранее проекты, вроде Вайн или Коуб, проиграли гонку за потребителя.

Важной особенностью социальной сети является ее дружелюбность по отношению к новым пользователям. Это касается не только тех, кто только скачал приложение, но и тех, кто только начинает пользоваться интернетом: пожилые люди, дети. Для этих социальных групп команда разработчиков специально трудится над созданием удобного и понятного интерфейса.

Ключевым отличием от других сервисов является тип контента, который публикуется в Тик Токе. Это короткие авторские развлекательные ролики. При этом не существует формальных ограничений по их тематики — это регулируется самим автором. Если человек захотел, то он снимает ролики на одну тему, потом на другую.

Какой контент сегодня популярнее?

В связи с вышесказанным, выделить какую-то одну тему, которая «заходит» пользователям, невозможно. Новичкам приходится подбирать различные составляющие успеха. Только таким образом можно добиться реального успеха — поиском новых направлений.

Особенно стоит отметить, что многие пользователи предпочитают узнавать новости через социальные сети. В связи с этим могут стать популярными каналы с подборками актуальных новостей. Это могут быть как тематические каналы, посвященные, например, новостям политики или технологий, так и всеобъемлющие — публикующие только самые «горячие» события.

Еще одно важное направление, которое пока что только набирает обороты — каналы про технологии, DIY. Это одно из наиболее интересных направлений для Тик Тока, которое идеально подходит социальной сети по ее духу. Однако здесь сразу же следует отметить необходимость поддержания баланса. Не надо пытаться уместить в 30 секунд видео-проект создания комнатного ядерного реактора. А вот попытаться соорудить какой-нибудь компактный предмет декора — отличная идея.

Развлекательные видео

Однако классикой для Тик Тока все еще остаются старые добрые авторские клипы. Небольшие ролики, в которых люди танцуют или просто кривляются под любимые песни. Именно это направление в свое время создало феномен популярности Тик Тока. И именно оно продолжает бить рекорды по просмотрам в большинстве подборок на Ютубе и других сторонних площадках.

Главной составляющей успеха такого ролика является песня и то, насколько свободно человек чувствует себя перед камерой. Многим людям не очень нравится публиковать подобные ролики в открытом доступе, в связи с чем они в Тик Токе вообще не регистрируются, либо остаются простыми зрителями.

Тем же, кому комплексы незнакомы, Тик Ток подходит идеально. Любые «смелые» ролики будут гарантированно собирать здесь тысячи просмотров. И что самое главное, им не придется конкурировать с более популярными блогерами — это возможно благодаря уникальной системе трендов. Дополнительно можно воспользоваться накруткой лайков в Тик Токе, чтобы увеличить показатели.

Обратите внимание на качество роликов

Не менее важный аспект — качество роликов. В условиях, когда повышается конкуренция, недостаточно только хорошей идеи, ее нужно еще и красиво упаковать. Дело в том, что люди в какой-то момент начинают сравнивать не только то, насколько интересный блогер, но и качество изображения. И если два блогера им одинаково интересны, то выбор будет сделан в пользу того, кто аккуратнее «упаковывает» контент.

Обратите внимание на то, какое оборудование вы используете для съемок. Если это дешевый смартфон, то лучше посмотреть на модели с качественными объективами. Это особенно важно в условиях, когда съемка ведется дома, без хорошего освещения. Также следует отказаться от привычки держать телефон в руке, либо купить для этого хороший стабилизатор — картинка станет плавнее и приятнее глазу.

Также многие начинающие блогеры не уделяют должное внимание освещению. Хорошие лампы сделают картинку четче, а лицо светлее и ярче. Особенно полезен этот совет будет для тех, кто снимает видео на не самую качественную аппаратуру. В условиях хорошего освещения даже самый дешевый смартфон может выдавать красивую картинку.

Что нужно для популярного контента?

Тик Ток при этом остается достаточно самобытной социальной сетью, в которой можно встретить самый разный контент. Гнаться за одной только красивой картинкой нельзя — это наносит ущерб содержанию, делает его фальшивым. Но и концентрироваться исключительно на идее ролика можно только в том случае, если эта идея новаторская и ранее никем не использовалась. Также можно воспользоваться различными инструментами, вроде накрутки Тик Тока онлайн, чтобы получить новых зрителей и лайки под своими публикациями.

Заключение

Однако в итоге следует отметить, что даже самые чудодейственные рецепты не срабатывают в ста процентах случаев. От пользователя требуется создать новую, оригинальную идею для своего контента. Кроме того, эту идею нужно как можно быстрее презентовать широкой аудитории, пока у вас не появились конкуренты, желающие эту идею использовать. Только таким образом можно быстро и оперативно завоевать популярность и стать одним из блогеров, задающим новые тренды не только в Тик Токе, но и в других социальных сетях.