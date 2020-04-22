Апрель 22nd, 2020

Как первые в истории “воздушные пираты” появились в Италии и построили свое государство

11 сентября 1919 года началась самая восхитительная авантюра XX века. Популярнейший итальянский поэт своего времени Габриеле д’Аннунцио вместе с парой тысяч ветеранов Первой мировой занял «ничейный» город Фиуме, стоявший на границе Италии и Хорватии. В провозглашенной Республике Красоты гражданам раздавали кокаин и устраивали сеансы йоги. Солдатам разрешили нудистские шествия, а основным источником доходов было пиратство. Причем пиратство не только водное, но и воздушное: жители Фиуме, кажется, первыми в мире придумали грабеж с помощью авиации, совсем как в «Порко Россо» у Миядзаки.

Габриеле д’Аннунцио — кокаиновый поэт-декадент, который стал диктатором и изобрел «зигу»

Ключевая фигура этой истории — Габриеле д’Аннунцио, известнейший поэт Италии начала XX века. Учитывая колоссальность фигуры, удивительно, что сейчас о нем мало кто знает. Возможно, сыграло роль то, что он был предтечей фашизма. Возможно, то, что он изобрел ту самую «зигу». А может и то, что он был слишком неудобной политической фигурой для всех разом. Из его путанных и провокационных заявлений было невозможно понять левый он или правый, анархист или государственник, либерал или консерватор, идиот или хитрый гений. Ему просто нравилось эпатировать, жить на широкую ногу, спать с тысячами женщин, баловаться веществами и заводить толпу эмоциональными речами.

Про него говорили, что он пьет вино из черепа девственницы, носит туфли из человеческой кожи и купается в море голым, оседлав коня. Еще он держал картотеку, куда были занесены краткие данные о женщинах, с которыми он переспал. Картотека занимала целую комнату — и это уже вполне может быть правдой. д’Аннунцио был неудержим, когда дело касалось похоти, хоть на современный вкус был настоящим уродцем. Молодая Айседора Дункан вспоминала о поэте: