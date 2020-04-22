 
 
Апрель 22nd, 2020

Из-за тотального фотошопа у Веры Брежневой выросли лишние пальцы

От переизбытка фотошопа у Веры Брежневой появился шестой палец на ноге

 Из-за тотального фотошопа у Веры Брежневой выросли лишние пальцы — на что обратили внимание ее поклонники. Впрочем сама Брежнева остается все еще довольно привлекательной, не смотря на возраст.

 Еще для мартовского номера Cosmopolitan Вера Брежнева сделала красивую фотосессию, но вот «мутации» её тела обнаружились лишь сейчас.

Тогда Вера красовалась на развороте ‘того журнала и её дефекты в глаза не бросились.

От переизбытка фотошопа у Веры Брежневой появился шестой палец на ноге

Но сейчас Вера вспомнила то фото и поделилась им в своем микроблоге и, как оказалось, у Брежневой на ноге появился шестой палец.

От переизбытка фотошопа у Веры Брежневой появился шестой палец на ноге

Смотрится это весьма забавно. Вот ведь к чему приводит излишнее старание приукрасить себя.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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