Из-за тотального фотошопа у Веры Брежневой выросли лишние пальцы — на что обратили внимание ее поклонники. Впрочем сама Брежнева остается все еще довольно привлекательной, не смотря на возраст.

Еще для мартовского номера Cosmopolitan Вера Брежнева сделала красивую фотосессию, но вот «мутации» её тела обнаружились лишь сейчас.

Тогда Вера красовалась на развороте ‘того журнала и её дефекты в глаза не бросились.