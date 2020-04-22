Апрель 22nd, 2020

Ханна Палмер поражает воображение поклонников новыми фото на пляже

Ханна Палмер решила воспользоваться всеми достоинствами своей привлекательной фигуры и завела аккаунт в социальной сети Instagram, куда регулярно скидывает новые фотографии в белье или купальниках.

На ее страничку уже подписано почти полтора миллиона человек.

После этого ее заметили и даже пригласили на съемки для Maxim, Fashion Nova, Bang Energy, Manscaped и других компаний.

Ханна родилась в 1998 году, то есть ей 22 года. Родом красотка из Скоттсдейла, штат Аризона. Хана одновременно получала образование в университете и обучалась в школе моделей Penrose Academy. Её рост — 168 см.

Ханна успешно снимается в рекламе, неплохо поёт. Американка является лицом часового бренда Knock Out Watch и энергетических напитков Bang Energy. Её чистый доход на данный момент составляет примерно 300-400 тысяч долларов.

Модель обожает путешествовать и отдыхать с друзьями. У девушки есть мечта — открыть свой бизнес в сфере красоты и помогать стать красивыми бездомным женщинам, попавшим в социальный приют.