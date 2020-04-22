Ханна Палмер поражает воображение поклонников новыми фото на пляже

Ханна Палмер решила воспользоваться всеми достоинствами своей привлекательной фигуры и завела аккаунт в социальной сети Instagram, куда регулярно скидывает новые фотографии в белье или купальниках.
На ее страничку уже подписано почти полтора миллиона человек.
После этого ее заметили и даже пригласили на съемки для Maxim, Fashion Nova, Bang Energy, Manscaped и других компаний.
Ханна родилась в 1998 году, то есть ей 22 года. Родом красотка из Скоттсдейла, штат Аризона. Хана одновременно получала образование в университете и обучалась в школе моделей Penrose Academy. Её рост — 168 см.
Ханна успешно снимается в рекламе, неплохо поёт. Американка является лицом часового бренда Knock Out Watch и энергетических напитков Bang Energy. Её чистый доход на данный момент составляет примерно 300-400 тысяч долларов.
Модель обожает путешествовать и отдыхать с друзьями. У девушки есть мечта — открыть свой бизнес в сфере красоты и помогать стать красивыми бездомным женщинам, попавшим в социальный приют.
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