Апрель 22nd, 2020

Филатов обьявил о вспышке коронавируса в Днепре

Борис Филатов сообщил в Фейсбуке,что у него плохие новости для жителей Днепра. Массовый игнор карантина таки получил последствия и в городе всего за сутки заболели более 20 людей.

Филатов напомнил, что ранее выявлялось не более двух случаев в сутки. Между тем сейчас ситуация кардинально изменилась в худшую сторону. Мэр также отметил, что планирует сделать отдельное заявление по этому поводу уже после того, как состоится сессия городского совета.



также Филатов обратился к жителям города с призывом соблюдать все карантинные ограничения, добавив, что пока он фактически «орет в пустоту».

Напомним, что ранее мэр Днепра настоятельно рекомендовал жителя города «не пробираться тайком на кладбища» в поминальные дни. Он подчеркнул, что ни в святом писании, ни в Святом Предании нет ни слова о том, что нужно «переться с мангалами и шашлыками» к местам захоронения. Да и «жрать оливье на могилах» никто из Святых отцов точно не рекомендовал. Мэр Днепра добавил, что просит распространить этот пост, и объяснять ситуацию «своим благочестивым, но немного бестолковым родственникам».