Апрель 22nd, 2020

Фарерские острова выпустили игру, в которой можно управлять местными жителями

Министерство торговли и промышленности Фарерских островов анонсировало игру для дистанционного туризма. Любой человек, который зарегистрировался на сайте, может управлять местным жителем.

Таким образом Фарерские острова рекламируют и показывают свою страну туристам. Местные жители будут делать все, что захотят люди, если это будет безопасно, а на голове у них закреплена камера, которая является«глазами» для иностранцев.

Благодаря этому люди со всего миру могут«погулять» по островам. В интерфейсе программы есть кнопки«вперед», «назад», «влево», «вправо» и «прыжок».

Виртуальные туристы смогут посмотреть пейзажи и жизнь островов, покататься на лошади, лодке и даже на вертолете.

Также местные жители будут рассказывать интересные факты и проводить экскурсии для людей, пишут создатели игры. Поиграть можно здесь.