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Двойник Ольги Бузовой заплатила за пластику огромные деньги (фото)

Двойник Бузовой заплатила за пластику три миллиона
Пользовательница TikTok с ником Небузова призналась, что потратила три миллиона рублей на пластические операции, благодаря которым она стала похожа на Ольгу Бузову. Россиянка рассказала, что ради сходства с артисткой она исправила форму носа и контур лица, передает StarHit.
При этом девушка копирует знаменитость не только внешне: к примеру, в подписях к своим публикациям в социальных сетях она подражает стилю общения ведущей с подписчиками. В комментариях одни юзеры хвалят блогершу и выражают ей поддержку, другие считают, что, несмотря на пластику, она не похожа на поп-диву.
Также некоторые упрекают ее в отсутствии индивидуальности и советуют не копировать внешность своего кумира. А какие-то пользователи и вовсе считают, что никаких операций Небузова на самом деле не делала, а перевоплощается в певицу лишь с помощью макияжа и похожих причесок.

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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