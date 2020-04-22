 
 
Апрель 22nd, 2020

Два авторитетных ашкеназских раввина угрожают «решительными мерами», если иешивы не будут открыты


Два самых уважаемых ашкеназских раввина опубликовали совместное заявление, в котором требуют от власти решить вопрос с открытием иешив.

Раввин литовского направления Хамим Каневский и раввин общины Паневежиса Гершон Эдельштейн утверждают, что общины пострадали от прекращения изучения Торы и назвали это беспрецедентным случаем.

В заявлении говорится, что они скоординировали свою деятельность с главой партии «Яхадут А-Тора», министром здравоохранения Яаковом Лицманом и готовы работать с соответствующими министерствами, чтобы открыть учебные заведения как можно скорее.

В противном случае — «если ответа не будет, а затягивание продолжится без реального прогресса, великие мудрецы Торы примут решительные меры».

«Решительные меры» могут выражаться в массовых выступлениях харедим, которые уже произошли в Иерусалиме. В Бейт-Шемеше в понедельник также наблюдались массовые демонстрации, участники которых надели желтые звезды в знак протеста. Столкновения с полицией в Бней-Браке также проходили в начале карантина, когда полиция пыталась закрыть синагоги, где скапливались верующие.

Верующие назвали закрытие иешив и синагог «кампанией преследования со стороны большевистско-израильского правительства». Накануне Дня памяти жертв Холокоста в ортодоксальных группах стало распространятся видео, где полицейский толкает демонстранта с подписью: «Это не Освенцим, это Меа Шеарим».

https://news.israelinfo.co.il/health/86208

Category: Израиль, Новости ﻿
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