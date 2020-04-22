Апрель 22nd, 2020

Дедушка Ричард Гир стал папой еще раз

В семье 70-летнего Ричарда Гира и его 37-летней жены Алехандры Сильвы случилось радостное событие — спустя чуть больше года после рождения сына Александра пара во второй раз стала родителями. Первое время супруги держали факт появления малыша на свет в секрете.

На днях же инсайдер подтвердил эту новость в беседе с журналом HOLA! — он сообщил, что сейчас пара вместе с новорожденным сыном находится на своем ранчо в Паунд-Ридже недалеко от Нью-Йорка.

Алехандра Сильва и Ричард Гир

Напомним, о беременности Алехандры Сильвы стало известно в ноябре прошлого года. Тогда эта новость также появилась на страницах испанского журнала HOLA!. Примечательно, что жена актера забеременела всего спустя девять месяцев после рождения их с Ричардом первого общего ребенка, сына Александра.

Помимо двух общих сыновей, как у Ричарда, так и у Алехандры есть дети от предыдущих отношений. У Гира — старший сын, 20-летний Гомер, рожденный в браке с Кэри Ловелл, а у Сильвы — семилетний Альберт от ее бывшего мужа, бизнесмена Говинда Фридланда.

Напомним, что Ричард и Алехандра, которая является испанским публицистом и политической активисткой, познакомились в 2014 году (на тот момент оба были в браке) и поженились в 2018-м — роскошная свадьба состоялась на ранчо Ричарда, где теперь они живут вместе с детьми. Долгое время Гир ухаживал за Сильвой и без конца присылал ей цветы — он делал это ровно до того момента, пока она не согласилась быть с ним вместе.

Я самый счастливый человек во Вселенной. Как может быть иначе? Я женат на красивой женщине, которая умна, чувственна, терпелива, умеет прощать и любит помогать людям. А еще она прекрасно готовит и делает лучшие салаты в мире,

— отзывался о своей супруге Ричард в одном из интервью.

Алехандра также восторженно описывает Ричарда. Она признается, что невероятно влюблена в этого скромного, внимательного, ласкового, щедрого и заботливого мужчину. По словам Сильвы, Гир каждый день интересуется, как он может ее осчастливить сегодня, — в эти моменты испанский она ощущает, что ей по-настоящему повезло с мужем.