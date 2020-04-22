Будущее российской экономики признали непрогнозируемым

Обвальное падение цен на нефть в мире и набирающая обороты эпидемия коронавируса в России — сложились во взрывоопасный коктейль, превращающий экономические прогнозы в гадание на кофейной гуще.

Сейчас практически невозможно с точностью даже до плюс-минус 1,5% определить годовые темпы развития российской экономики, констатирует во вторник Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.

«Разброс мнений в оценке спада ВВП России варьируется от 2% до 8%, то есть на 6 п. п. или в денежном выражении почти 7 трлн рублей, а это треть российского бюджета на текущий год», — говорится в обзоре центра.

Самый оптимистичный прогноз — у Альфа-банка, который ждет 2-процентного падения экономики, даже меньшего по масштабам, чем в кризис 2014-15 гг. Сбербанк в стрессовом сценарии с нефтью по 10 долларов за баррель допускает спад ВВП на 15%, беспрецедентный с развала СССР.

Минэкомразвития России 9 апреля должно было представить правительству обновленный официальный макропрогноз. Публикация документа, на основе которого формируется федеральный бюджет и который является нормативными для ряда госструктур, была отложена на неопределенный срок «в связи с текущей ситуацией в экономике».

Изначально МЭР закладывало увеличение ВВП на 1,9% с нефтью по 57,7 доллара за баррель с последующим «рывком» к 3-процентному росту с 2021 года.

Теперь же считать приходится глубину спада. Международный валютный фонд оценил в 5,5% ВВП, что вдвое больше, чем по миру в целом (-3%), и в 5,5 раз хуже прогноза по развивающимся странам (-1%).

При этом фонд признает, что его оценки могут оказаться слишком оптимистичными, поскольку базируются на предпосылке, что с пандемией и карантинами будет покончено во второй половине года. В альтернативном сценарии МВФ Covid-19 продолжает бушевать вплоть до 2021 года, а мировая экономика падает на 5% в этом году и еще 2% в следующем.

«Все эти прогнозы пока носят хотя и экспертный, но эмоциональный характер, преимущественно базирующийся на не каузальной модели прогнозирования с экстраполяцией прошлых трендов, на ощущениях экспертов, знаниях поведения экономики в подобные периоды в прошлом», — директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович.

Но нынешний кризис не похож на все предыдущие, а экономической статистики в реальном времени нет, подчеркивает он: поэтому невозможно предсказать, как себя поведет экономика в условиях «великой самоизоляции».

На данный момент не ясны продолжительность и последствия коронавирусной атаки, а также поведение мировых цен на сырье, от которых зависит 80% экспортных доходов, которые, в свою очередь, позволяют существовать гигантскому потребительскому рынку, завязанному на импорт.

«Угрозой экономической безопасности любой страны в период кризисов является не снижение темпов роста номинального ВВП, а сокращение рабочих мест (безработица), снижение реальных располагаемых денежных доходов домашних хозяйств, интенсификация роста уровня бедности и неравенства населения по уровню доходов», — предупреждает Остапкович, добавляя, последствия могут быть не только экономическими, но также социальными и политическими.