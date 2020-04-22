 
 
Апрель 22nd, 2020

Американец получил $8 миллиардов за выросшую грудь

Американец получил $8 миллиардов за выросшую грудь
Житель США Николас Мюррей добился огромной компенсации за то, что у него увеличилась грудь. Мужчина принимал препарат Risperdal от компании Johnson & Johnson – теперь компания должна выплатить ему 8 миллиардов долларов.

 

Мюррей употреблял Risperdal в детстве – с 2003 по 2008 год. У него развилась гинекомастия – увеличение ткани молочной железы.

Мужчина уже долго судится с Johnson & Johnson. В 2015 году ему присудили $1,75 млн, затем размер компенсации был снижен до $680 тысяч. В сентябре 2019 года разбирательство возобновилось после отмены предыдущего решения.

В Johnson & Johnson назвали решение суда необоснованным. Кстати, к компании подано около 13 тысяч исков за Risperdal.

Источник

Category: Новости, США ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>