Американец получил $8 миллиардов за выросшую грудь

Мюррей употреблял Risperdal в детстве – с 2003 по 2008 год. У него развилась гинекомастия – увеличение ткани молочной железы.

Мужчина уже долго судится с Johnson & Johnson. В 2015 году ему присудили $1,75 млн, затем размер компенсации был снижен до $680 тысяч. В сентябре 2019 года разбирательство возобновилось после отмены предыдущего решения.

В Johnson & Johnson назвали решение суда необоснованным. Кстати, к компании подано около 13 тысяч исков за Risperdal.