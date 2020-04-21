Апрель 21st, 2020

Жительница Зимбабве спасла сына от съедения заживо крокодилом, засунув пальцы рептилии в нос

Об этом сообщает издание Unilad.

30-летняя Маурина Мусисиньяна (Maurina Musisinyana) вместе с сестрой мужа и двумя маленькими детьми пошла на рыбалку на реку Рунде вблизи национального парка Гонарежу.



Мать оставила детей играть под зонтиком на берегу реки и ушла рыбачить поблизости. Неожиданно ее золовка начала кричать. Мусисиньяна бросила удочку и побежала к детям. Она увидела, что ее трехлетнего сына Гидеона тащит к воде огромный крокодил.

Африканка бросилась спасать сына. Она вспомнила, что родители говорили ей, что если сильно нажать на нос крокодила, он начнет задыхаться и разожмет зубы. Мать вставила пальцы в нос рептилии, и крокодил отпустил Гидеона. Он укусил Мусисиньяну за руку и уполз в воду.

Гидеона доставили в больницу с травмами лица. Из-за полученных ранений у него начались трудности с дыханием. Доктора оказали мальчику необходимую помощь, он выздоравливает.