Апрель 21st, 2020

Японская кухня названа самой полезной в мире

Национальная кухня Японии является абсолютно уникальной. Японцы занимают первое место в мире по продолжительности жизни не случайно.

Дело в том, что в рационе питания жителей этой стороны практически отсутствуют жиры, хлеб, крупы и мясо. Основными ингредиентами для приготовления блюд в Японии являются соевые бобы, морепродукты, рис, рыба и морские водоросли.

Японскую кухню точно нельзя назвать разнообразной, однако в этом и заключается ее уникальность.



Японцы научились готовить множество разных блюд из соевых продуктов, также граждане этой страны предпочитают термически почти не обрабатывать рыбу и морепродукты.

Еще японцы употребляют много рыбных и овощных супов, используя для усиления вкуса очень много пряностей и соусов. Японские десерты практически не содержат сахара.

Основными ингредиентами для приготовления сладостей являются загустители из водорослей, рисовая мука и фруктовый сок.