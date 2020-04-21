Японская кухня названа самой полезной в мире

Национальная кухня Японии является абсолютно уникальной. Японцы занимают первое место в мире по продолжительности жизни не случайно.
Дело в том, что в рационе питания жителей этой стороны практически отсутствуют жиры, хлеб, крупы и мясо. Основными ингредиентами для приготовления блюд в Японии являются соевые бобы, морепродукты, рис, рыба и морские водоросли.
Японскую кухню точно нельзя назвать разнообразной, однако в этом и заключается ее уникальность.
Японцы научились готовить множество разных блюд из соевых продуктов, также граждане этой страны предпочитают термически почти не обрабатывать рыбу и морепродукты.
Еще японцы употребляют много рыбных и овощных супов, используя для усиления вкуса очень много пряностей и соусов. Японские десерты практически не содержат сахара.
Основными ингредиентами для приготовления сладостей являются загустители из водорослей, рисовая мука и фруктовый сок.
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