Апрель 21st, 2020

Врач Комаровский предупредил,что использование ультрафиолета для дезинфекции помещений может вызвать рак

Комаровский ответил на вопросы пользователей о том, можно ли дезинфицировать помещения с помощью ультрафиолета, озона и кварца.

По словам доктора, ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие раковых опухолей. «Важно понимать, что когда ультрафиолет попадает на человека, на его кожу, на его слизистые оболочки, то это очень большой риск, потому что ультрафиолетовое облучение, нарушая структуру РНК и ДНК, провоцирует развитие онкологии», — объяснил Комаровский.



Он напомнил, что дезинфекция с помощью кварца, озона и ультрафиолета действительно помогает уничтожить опасные вещества, но при этом также оказывает пагубное воздействие на человека.

Ультрафиолет никогда не используют для дезинфекции жилых помещений, поскольку меняется структура кислорода. Ультрафиолетовую лампу применяют исключительно в медицинских учреждениях, где огромное количество бактерий и инфекций, и лишь в том случае, если в помещении не находятся люди.