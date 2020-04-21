Апрель 21st, 2020

Во Владикавказе часть бойцов ОМОНа перешла на сторону митингующих

Во Владикавказе часть бойцов силового спецподразделения ОМОН отказались осуществлять разгон силой демонстрантов в центре города. Видео было опубликовано пользователями социальных сетей. В своих сообщениях люди утверждают, что это весьма тревожный знак для Москвы, ведь силовики отказываются выполнять приказы власти.



Часть бойцов ОМОНа в городе Владикавказе публично отказались от жестких мер в отношении протестующих, не став разгонять людей с митингов. Местные силовики убрали специальные средства для силовых разгонов и резиновые дубинки, демонстративно пройдя сквозь толпу, вызвав тем самым аплодисменты в собственный адрес. Свидетели публиковали такие кадры в социальных сетях.



Пользователь, который опубликовал кадры в Интернете, написал: «Владикавказ. Часть бойцов ОМОНа отказались разгонять митинг в городе». В это же время комментирующие в социальных сетях такой пост люди отмечают, что власти Российской Федерации не могут позволить себе рискнуть пойти на агрессивные меры против Североного Кавказа, так как в результате могут быть плачевные последствия