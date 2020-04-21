Апрель 21st, 2020

В Сибири горит пол миллиона гектаров леса!

Крупные ландшафтные пожары начались в Новосибирской области. Общая площадь превысила 250 тыс. га. В регионе составлено уже 263 протокола на жителей, сжигавших траву. Всего в Сибири горит более полумиллиона гектаров леса.

Общая площадь пожаров в Новосибирской области, по данным сайта космического мониторинга Fires.ru на 19−21 апреля, составила около 283 тыс. га.

Крупнейшие пожары, судя по космомониторингу, наблюдаются в западной и центральной части региона.

По словам жителей Искитимского района, утром 21 апреля в воздухе отчетливо ощущался запах гари. На дымку и неприятный запах жалуются и читатели Тайге.инфо из некоторых районов Новосибирска.

«В Новосибирской области сотрудники МЧС России возбудили 70 административных расследований и составили 263 административных протоколов по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, — заявили в МЧС. — Несмотря на действующий режим самоизоляции граждане продолжают сжигать траву и мусор, разводить костры и использовать открытый огонь на природе. Из-за таких действий в регионе сильно увеличилось количество ландшафтных пожаров».

В некоторых районах палы подошли к жилью. 16 апреля несанкционированный отжиг сухой растительности обнаружили в 150 метрах от Верх-Урюмского сельского совета.

«Местные жители по указанию главы населённого пункта вдоль трассы устроили пал травы, нарушая требования пожарной безопасности и рекомендации по проведению мероприятий по плановому отжигу. Два протокола об административном правонарушении составлено в отношении граждан и один в отношении главы поселения», — отметили в МЧС.