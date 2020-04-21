Апрель 21st, 2020

В Белоруссии дети вернулись в школу

В Белоруссии правительство решило вернуть детей в школы. Со вчерашнего дня учебные заведения работают в обычном графике. На уроки приходит около 40% детей.

Белорусский чиновник заявила: «Как и предполагалось ранее, 30-40 процентов детей пришли в школу на занятия. В сельской местности, где обстановка с эпидемией спокойная, такой процент гораздо больше».

Насколько известно, весенние каникулы в Беларуси из-за карантина продлевались уже два раза, так как были опасения распространения коронавирусной инфекции. Власти в пятницу приняли решение возобновить учебный процесс с 20 апреля. Особый акцент в учебных заведениях сделан на выполнении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.



Детям, которые пошли в школу, нужно соблюдать социальную дистанцию, в классе сидеть на расстоянии друг от друга, исключить полностью рукопожатия, минимизировать контакты.

В школах установлены все необходимые дезинфицирующие средства в столовой, местах общего пользования.