Апрель 21st, 2020

Ученые обнаружили серьезную мутацию коронавируса

Ученым удалось обнаружить первую серьезную мутацию коронавируса.

Первой серьезной мутацией, с которой пришлось столкнуться экспертам, стала мутация в образце. Он был еще 27 января взят у пациента из Индии.

Эту мутацию геном изменял так, что у патогена снижалась способность реагировать на рецептор на клетках человека, который имеет название ACE2, В свою очередь, он представляет меньшую опасность для человека.



Более того, ученые привели сравнение информации о новом коронавирусе с 39 характеристиками генома коронавируса SARS, который более известен, как атипичная пневмония.

По результатам исследования становится понятно, что в общей сложности геном вируса SARS-CoV-2 имеет большую устойчивость и меньшую подверженность мутациям, по сравнению с вирусом SARS. К тому же, он более стабилен, по сравнению с вызывающими ОРВИ вирусами.

Авторы исследования отмечают, что это дает надежду на высокую эффективность вакцины от коронавируса. Тем не менее, если мутации нового коронавируса продолжатся, это способно в существенной степени осложнить работу над вакциной.