Апрель 21st, 2020

Ученые обеспокоены ускорившимся таянием ледников в Антарктиде

Ученые предупредили,что таяние ледников будет все время ускорятся,если не будут предприняты экстренные меры.

Американская академия наук опубликовала доклад, в котором говорится, что только за последние 5 лет скорость таяния льдов Антарктики ускорилась ровно в 3 раза.

Если в ближайшее десятилетие не будет предпринято никаких мер, уже через 50 лет уровень воды в мировом океане поднимется минимум на 25 см из-за таяния льдов, а в целом — уровень моря вырастет более чем на 3 метра. Ученые отмечают, что темпы повышения уровня мирового океана каждый год растут не стабильно, и спрогнозировать, как именно будет повышаться мировой океан, практически невозможно.





Если будет сохраняться тенденция последних пяти лет, то из-за таяния вода поднимется на 30 см в ближайшие несколько десятилетий, однако если темпы ускорятся, эти цифры можно смело умножать минимум на два. Ученые напомнили, что ледниковый щит Антарктиды имеет огромные размеры. На некоторых участках толщина ледников достигает 4 км, и в общей сложности этот регион хранит почти 90% пресной воды всего мира.