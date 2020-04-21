Апрель 21st, 2020 Только 20 членов Кнессета отказались от прибавки к зарплате. Министр Беннет — от 20% оклада. Зарплата депутатов Кнессета увеличивается каждый год более, чем на тысячу шекелей, но в жестких условиях экономического коллапса, вызванного коронавирусом, мало кто из них готов пожертвовать хотя бы незначительной частью доходов.



В этом году 120 депутатов получили прибавку в 1225 шекелей. Каждый месяц на счета депутатов переводится по 45 274 шекеля. Спикер Кнессета получает 56 345, а его заместитель — 47 549. Нет никакого другого сектора, в котором зарплаты росли бы с такой потрясающей скоростью. В 2016 году зарплата депутат составляла 40 525 шекелей, и с тех пору увеличилась на 5 тысяч шекелей.



В прошлом году уполномоченный по зарплатам в госсекторе предложил не увеличивать зарплату депутатам — но это предложение было проигнорировано.



С момента избрания 21-го Кнессета более года назад израильский парламент практически не работал. Десятки депутатов , впервые избранные в Кнессет в апреле 2019 года, в буквальном смысле ничего не делали, поскольку пленарных заседаний не проводилось, большинство комитетов попросту не были сформированы — но зарплаты регулярно поступали на их счета.



Только 20 депутатов сообщили о том, что они добровольно отказываются от прибавки в 1225 шекелей в январе этого года. Таким образом, их годовой доход сократится на 1 5060 шекелей. Сюда также следует прибавить министра обороны Нафтали Беннета, который на прошлой неделе попросил сократить ему зарплату на 20% на шесть месяцев и депутата Пнину Тамано-Шата, также решившую сократить свою зарплату на 20%.



Тот факт, что лишь 20 депутатов отказались от прибавки к зарплате в тот момент, когда страна поражена тяжелейшим экономическим кризисом демонстрирует, насколько они оторваны от народа. Можно было ожидать, что все они могли бы отказаться хотя бы от прибавки к зарплате в этом году, с тем, чтобы подать пример гражданской ответственности.



Депутат Гидон Саар, отказавшийся от прибавки, говорит: “В течение этого периода, основная тяжесть которого свалилась на частный сектор, государственный сектор должен нести свою часть ноши, по экономическим и социальным соображениям. Я предлагаю, среди прочего, урезать зарплаты в государственном секторе (включая министров, депутатов, судей и генеральных директоров) дифференциально, в зависимости от уровня зарплаты. Я полагаю, что необходимо подать личный пример, и поэтому я попросил Кнессет не делать мне прибавки к зарплате в этом году”.



Депутат Изхар Шай (Кахоль Лаван) также отказавшийся от прибавки к зарплате заявил: “Насколько я знаю, те депутаты, которые не отказались от прибавки, высказали намерение пожертвовать ее различным благотворительным организациям. Министры и другие депутаты должны поступить также . Точно также , сотрудники государственного сектора, в особенности банков, чья зарплата — больше 30 тысяч шекелей в месяц”.



В общей сложности, экономия от отказа депутатов от увеличения зарплат составит 300 тысяч шекелей в год. Бухгалтер Кнессета Хаим Авидор объяснил, что эти средства не будут направлены в какой-то специфический фонд, но будут просто сохранены в бюджете.



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