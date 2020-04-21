Апрель 21st, 2020

Певица — алкоголик Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег



Певица Татьяна Буланова пожаловалась на то,что у нее закончились деньги. Женщина в данный момент находится в больнице и уже не может оплачивать свое лечение.

«А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный», — говорит певица.



Певица рассказала, что для нее самым важным является здоровье, а уже затем — финансовый вопрос. Артистка призналась, что не знает, что будет, и на что она будет жить.



«Меня, как волка, ноги кормят. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил», — рассказала Буланова.



Ранее сообщалось о госпитализации Татьяны Булановой. Концертный директор певицы сообщил, что Буланова попала в больницу в предынсультном состоянии. Позже артистка успокоила поклонников и сообщила, что чувствует себя хорошо.