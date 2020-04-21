Апрель 21st, 2020

Sony разработала концепцию робота для совместного просмотра сериалов

Для тех, кому наскучило играть в видеоигры и смотреть сериалы в одиночестве, не получая одобрения, Sony предлагает решение — социального робота, с которым можно зависать и обмениваться чувствами. В только что опубликованном патенте команды Play Station говорится о «роботе для совместного просмотра, который способен выражать симпатию пользователю».

Как сказано в заявке, пользователь сажает его рядом, когда смотрит фильм или играет. Робот реагирует на происходящее на экране и, угадывая чувства человека, обсуждает с ним увиденное. Выгода для компании прямая: «Ожидается, что взаимопонимание пользователя с роботом будет нарастать, как и мотивация играть в видеоигры в присутствии робота, который сидит рядом и радуется или грустит вместе с пользователем». А раз выше мотивация, значит, растут продажи контента.

Робот считывает эмоции благодаря нескольким датчикам: камере, «биологическому сенсору», датчику движений, микрофону и «устройству определения контента». Все это для того, чтобы машина могла реагировать на происходящее адекватно, пишет BI.

Есть в патенте и вариант использования такого товарища в условиях виртуальной реальности. Тогда у пользователя появляется больше возможностей взаимодействия с роботом.

На иллюстрации изображена милая плюшевая игрушка, похожая на облако с глазами, руками и ногами, но изображения в патентах редко соответствуют воплощению. Да и никакой гарантии того, что Sony возьмется за реализацию этого проекта, тоже нет. По крайней мере на сегодня компания не анонсировала выпуск робота-друга.