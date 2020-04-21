Апрель 21st, 2020

Сегодня празднует День рождения королева Елизавета ІІ

Сегодня королева Великобритании отмечает свой День рожденья. Впервые за всю историю,этот день проведут без громких празднований и салютов.Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Королева занимает британский трон уже 67 лет.

Она вошла в историю, как самый пожилой монарх в мире, а также как монарх, управляющий государством на протяжении рекордного времени. Несмотря на преклонный возраст, королева находится в здравии и выполняет все свои прямые обязанности.



Когда Елизавета родилась, она занимала третье место в порядке престолонаследия. Когда Елизавета была совсем маленькой, никто не мог предположить, что она взойдет на престол.

Любимым увлечением Ее Величества была и остается верховая езда. Сама королева уже не может сидеть в седле, однако с удовольствием наблюдает за скачками на ипподроме. Кроме того, Елизавета увлекается садоводством, фотографией, на протяжении многих лет она много путешествовала.

За всю свою жизнь королева совершила более 300 зарубежных визитов, также Елизавета свободно владеет французским языком, продолжает активно путешествовать по своим владениям, занимается разведением лабрадоров и спаниелей.