Апрель 21st, 2020

Россия бьет рекорды по числу заболевших Covid-19

Распространение эпидемии коронавируса в России после паузы вновь ускорилось.

Как сообщил во вторник оперативный штаб, за минувшие сутки в стране зафиксировано 5642 новых случая Covid-19 против 4268 накануне и 6060 по данным на утро воскресенья.

По этому показателю Россия вновь поднялась на второе место в мире, обгоняя Великобританию (4676) и Турцию (4674) и уступая лишь США, где за день диагноз подтвердился у 27801 человека, а общее число заболевших достигло 787 370 человек.

По общему числу граждан с диагнозом Covid-19 — 52763 — Россия находится на 9-м месте в мире, между Бразилией (40743, 10-е место) и Ираном (83505, 8-е место).

По относительному скорости распространения эпидемии (+12% за сутки) Россия лидирует среди стран, входящих в топ-10 по числу больных. Впрочем, средние темпы прироста все же замедляются: так, на прошлой неделе они составляли 14% в день.

За сутки от инфекции скончался 51 человек против 44 и 48 в минувшие два дня.

На Москву приходится 56% от общего числа выявленных в России случаев и 51% зарегистрированных от коронавируса смертей. За сутки в столице диагноз подтвердили у 3083 человек против 2026 накануне и 3570 день назад. 29 человек скончались.

Всего же с начала эпидемии летальным исходом в России завершились 456 случаев инфекции.

Россия в конце этой — начале следующей недели выйдет на плато заболеваемости коронавирусом, заявила накануне глава ФМБА Вероника Скворцова. Она отметила, что «число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть».

«Это свидетельствует о том, что процесс тот же, а выявляемость улучшилась, выявляем бессимптомные формы, число максимально приближенное к реальному», — пояснила Скворцова.

Главный врач Боткинской инфекционной больницы Санкт-Петербурга Денис Гусев оптимизма экс-министра здравоохранения не разделяет. По его словам, снижение заболеваемости произойдет не раньше июля.